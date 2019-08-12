Краевой многофункциональный центр увеличил штат административно-управленческого персонала на 27 человек. Соответствующие данные содержатся в постановлении правительства региона (есть в распоряжении редакции). При этом из штата вспомогательного персонала исключена должность специалиста по закупкам.
«Появились должности начальников отдела обучения, отдела подбора персонала, управления координации деятельности, отдела по работе с органами власти, управления внутреннего контроля, отдела внутреннего контроля, административного отдела», — сообщает корреспондент «URA.RU». Изначально в штате МФЦ значились 108 управленцев.
Помимо административно-управленческого персонала увеличен и штат вспомогательного. Там появились должности начальников, курьера, водителя, уборщика служебных помещений и территорий.
В пресс-службе краевого МФЦ по телефону не смогли оперативно пояснить необходимость расширения штата и объем средств, который необходим для содержания новых бюджетных работников. «URA.RU» направило запрос с просьбой предоставить соответствующие комментарии.