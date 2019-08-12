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Госучреждение в Прикамье на четверть увеличило штат начальников. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мфц, многофункциональный центр
В краевом МФЦ появятся десятки новых начальниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Краевой многофункциональный центр увеличил штат административно-управленческого персонала на 27 человек. Соответствующие данные содержатся в постановлении правительства региона (есть в распоряжении редакции). При этом из штата вспомогательного персонала исключена должность специалиста по закупкам.

«Появились должности начальников отдела обучения, отдела подбора персонала, управления координации деятельности, отдела по работе с органами власти, управления внутреннего контроля, отдела внутреннего контроля, административного отдела», — сообщает корреспондент «URA.RU». Изначально в штате МФЦ значились 108 управленцев.

Помимо административно-управленческого персонала увеличен и штат вспомогательного. Там появились должности начальников, курьера, водителя, уборщика служебных помещений и территорий.

В пресс-службе краевого МФЦ по телефону не смогли оперативно пояснить необходимость расширения штата и объем средств, который необходим для содержания новых бюджетных работников. «URA.RU» направило запрос с просьбой предоставить соответствующие комментарии.

Изменения в постановление правительства Пермского края № 847 от 2017 года
Фото: Ритис Бараускас

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