11 августа 2019
10 августа 2019

Свердловский губернатор назовет нового представителя лидера «Единой России» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз Единой России. Москва, логотип, портрет, медведев дмитрий, единая россия
Глава приемной Дмитрия Медведева — статусная должностьФото: Владимир Андреев © URA.RU

На этой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев назовет главного кандидата на вакантное место руководителя региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Как сообщил «URA.RU» источник в окружении главы области, на эту партийную должность претендуют три депутата Законодательного собрания Свердловской области — Владимир Власов, Алексей Коробейников и Сергей Никонов: «Губернатор взвесит достоинства и недостатки каждого из них, после чего предложит наиболее достойного. Окончательное решение по данному вопросу примет Генеральный совет партии».

Собеседник агентства напомнил, что должность руководителя приемной Дмитрия Медведева — одна из наиболее статусных в партийной иерархии. В частности, ее обладателю гарантируется проходное место в списке «Единой России» на выборах в Законодательное собрание области.

Дозвониться до секретаря свердловского регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», бывший руководитель общественной приемной Анатолий Сухов скончался 2 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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