Свердловский губернатор назовет нового представителя лидера «Единой России» в Екатеринбурге

На этой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев назовет главного кандидата на вакантное место руководителя региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Как сообщил «URA.RU» источник в окружении главы области, на эту партийную должность претендуют три депутата Законодательного собрания Свердловской области — Владимир Власов, Алексей Коробейников и Сергей Никонов: «Губернатор взвесит достоинства и недостатки каждого из них, после чего предложит наиболее достойного. Окончательное решение по данному вопросу примет Генеральный совет партии».
Собеседник агентства напомнил, что должность руководителя приемной Дмитрия Медведева — одна из наиболее статусных в партийной иерархии. В частности, ее обладателю гарантируется проходное место в списке «Единой России» на выборах в Законодательное собрание области.
Дозвониться до секретаря свердловского регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия не удалось.
Как ранее сообщало «URA.RU», бывший руководитель общественной приемной Анатолий Сухов скончался 2 августа.