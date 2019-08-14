13 августа 2019
12 августа 2019

Ройзман начал агитировать за друга на выборах в Екатеринбурге. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской Думы Екатеринбурга и уход Евгения Ройзмана в отставку, ройзман евгений, головин дмитрий
Дмитрий Головин выдвинул свою кандидатуру на выборы в ЗаксобраниеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Дмитрий Головин начал агитационную кампанию перед дополнительными выборами в Законодательное собрание Свердловской области. В плакате (образцы агитации опубликовала сегодня «Областная газета») он решил сделать упор на поддержку со стороны экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

С плаката Ройзман призывает проголосовать за Головина «ради родного Уралмаша». Головин был выдвинут свердловским региональным отделением партии «Яблоко». В 2013—2018 годах он был депутатом думы Екатеринбурга, в которую избирался по спискам партии «Гражданская платформа» вместе с Ройзманом.

Головин анонсировал, что Ройзман будет агитировать за него и на плакатах, и лично
«Областная Газета»

В том же номере газеты размещен плакат кандидата от ЛДПР Александра Каптюга. Агитматериал гендиректора ООО «Каслинское механическое предприятие» выполнен в стандартном для партии формате.

За мандат депутата свердловского Заксобрания кроме Головина и Каптюга поборются два самовыдвиженца — сторож Вадим Носков и безработная Ольга Жигун, замдиректора по строительству коммерческого предприятия Андрей Пиняжин (КПРФ), гендиректор «АиФ Урал» Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») и депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов («Единая Россия»).

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...