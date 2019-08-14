Бизнесмен Дмитрий Головин начал агитационную кампанию перед дополнительными выборами в Законодательное собрание Свердловской области. В плакате (образцы агитации опубликовала сегодня «Областная газета») он решил сделать упор на поддержку со стороны экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
С плаката Ройзман призывает проголосовать за Головина «ради родного Уралмаша». Головин был выдвинут свердловским региональным отделением партии «Яблоко». В 2013—2018 годах он был депутатом думы Екатеринбурга, в которую избирался по спискам партии «Гражданская платформа» вместе с Ройзманом.
В том же номере газеты размещен плакат кандидата от ЛДПР Александра Каптюга. Агитматериал гендиректора ООО «Каслинское механическое предприятие» выполнен в стандартном для партии формате.
За мандат депутата свердловского Заксобрания кроме Головина и Каптюга поборются два самовыдвиженца — сторож Вадим Носков и безработная Ольга Жигун, замдиректора по строительству коммерческого предприятия Андрей Пиняжин (КПРФ), гендиректор «АиФ Урал» Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») и депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов («Единая Россия»).