16 августа 2019

На Урале взорвался грузовик. Водитель погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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При разгрузке водитель зацепил кузовом провода (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грузовик в Новоуральске Свердловской области взорвался после соприкосновения с высоковольтным проводом. Водитель погиб.

«На 14 промплощадке (бывший УАМЗ) водитель большегрузного „Тонара“, находясь под высоковольтной линией электропередач, при разгрузке зацепил кузовом провод. Водителя ударило током, грузовик буквально взорвался», — передает газета «Нейва». Водителя увезли в больницу, где доктора констатировали его смерть.

«URA.RU» пока не удалось получить комментарий ГУ МЧС по Свердловской области и в СУ СК России по региону.

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