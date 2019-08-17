При разгрузке водитель зацепил кузовом провода (архивное фото)
Грузовик в Новоуральске Свердловской области взорвался после соприкосновения с высоковольтным проводом. Водитель погиб.
«На 14 промплощадке (бывший УАМЗ) водитель большегрузного „Тонара“, находясь под высоковольтной линией электропередач, при разгрузке зацепил кузовом провод. Водителя ударило током, грузовик буквально взорвался», — передает газета «Нейва». Водителя увезли в больницу, где доктора констатировали его смерть.
«URA.RU» пока не удалось получить комментарий ГУ МЧС по Свердловской области и в СУ СК России по региону.