Уральца отказались принять в техникум из-за боязни стать жертвой мошенников

Желание сохранить личные данные стоило уральцу места в техникуме Фото: Илья Московец © URA.RU

Абитуриента Андрея Кулагина из города Коркино Челябинской области не приняли в техникум из-за отказа подписывать согласие на передачу персональных данных третьим лицам, сообщила журналистам его приемная мать Наталья.

«Знаем людей, которые на этом попались. Плачут крокодиловыми слезами, потому что эта база данных непонятно куда идет. Мы отказались подписывать, на что нам ответили, что они не приняли наши документы», — сказала женщина изданию Life.ru .

В прокуратуре семье ответили, что использование персональной информации возможно только с разрешения личности. В Коркинском горно-строительном техникуме заявили, что компьютерная система не может занести парня в списки зачисленных без всех данных. Директор учебного заведения Михаил Афанасьев отметил, что Кулагину положены льготы и стипендия, но подать заявку на помощь он не может. По данным «Комсомольской правды», все бюджетные места были распределены во время конфликта между абитуриентом и техникумом. Кулагин в список зачисленных не попал.

Юрист Александр Муранов заметил, что если дело дойдет до суда, то прокуратура и региональное минобразования встанут на сторону техникума, который не нарушает закон.

Между тем утечка персональных данных — актуальная для учебных заведений проблема. В 2016 году в Татарстане полные данные учеников школ и их родителей, включая ИНН, оказались в открытом доступе в интернете.