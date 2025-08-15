В Златоусте назначили нового прокурора

В городе Златоуст Челябинской области представили нового прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Зампрокурора Челябинской области Евгений Федоров представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора города. Генпрокурором РФ прокурором Златоуста назначен советник юстиции Александр Моисеев», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В органах прокуратуры Моисеев служит 14 лет. Он работал помощником прокурора Златоуста, старшим прокурором управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры области, заместителем прокурора Красноармейского района и Карабаша, а также прокурором Брединского района.
