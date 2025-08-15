«Это все подстава»: муж челябинского адвоката, защищавшей бандита, не верит в обвинения

Тракторозаводский райсуд Челябинска 15 августа арестовал адвоката Юлию Шарманову, обвиняемую в мошенничестве и подкупе или принуждению к даче показаний. Она пробудет в СИЗО два месяца. Муж Шармановой, Игорь, не верит в обвинения и называет их «подставой», сообщил корреспондент URA.RU из суда.
«Это все подстава. Скорее всего, инициированная самим подзащитным в обмен на послабления по его делу», — об этом сообщил муж Шармановой во время заседания по избранию ей меры пресечения.
На заседание также пришла дочь Шармановой. Вместе с отцом она ожидала решения в коридоре суда.
Следователь настаивал на заключении под стражу, указывая на то, что Шарманова может скрыться, оказать давление на свидетелей, с которыми знакома лично, или иным образом повлиять на ход расследования. С учетом этих обстоятельств следствие настаивало на отправке в СИЗО до 14 октября.
Сама Шарманова просила суд отправить ее под домашний арест по адресу, на котором проживает вместе с дочерью и мужем. По ее словам, они смогут обеспечить ее нахождение под арестом. Адвокаты Шармановой также были не согласны с ходатайством следователя. Они просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Прокурор поддержал ходатайство следователя, отметив, что подсудимая может сбежать. По его словам, оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется.
После удаления судьи в совещательную комнату, адвокат Шармановой в коридоре суда разъяснял ее семье возможные варианты защиты. Он пояснил, что без заключения досудебного соглашения подзащитной грозит до пяти лет лишения свободы. Защитник обозначил два пути: согласиться на сделку со следствием или продолжать оспаривать обвинения.
Заходя в зал, дочь Шармановой сказала, чтобы она соглашалась на сделку. Сама подсудимая заявляла, что сделает так, как скажет ее ребенок.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Избрать в отношении Шармановой меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 14 октября», — зачитала решение судья Оксана Макаренко.
По данным URA.RU, Шарманову направили в СИЗО-3. Оно расположено на улице Российской в Челябинске.
Шарманову задержали сотрудники УФСБ по региону. Вместе с ними на задержании работал сотрудник следственного комитета, который объяснил женщине суть уголовного дела. Предварительно, Шарманова с сентября по октябрь 2024 года получила от подзащитного 800 тысяч рублей. По данным URA.RU, в тот момент она защищала одного из представителей криминальной среды Озерска. Она убедила его, что с этими деньгами может повлиять на решение суда об условном наказании. Второе дело связано с тем, что в период с января по апрель текущего года, осуществляя защиту, Шарманова подкупила потерпевшего (передала ему 190 тысяч рублей) ради нужных ей показаний.
