В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге сменился директор. Как и прогнозировало ранее «URA.RU», руководящий пост получила директор ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс» Екатерина Береснева. Ее фирма под брендом «Уралбилет» продает билеты на городские концерты.
О кадровых изменениях в «Космосе» журналистам «URA.RU» рассказал источник в одном из творческих коллективов, сотрудничающих с муниципальной концертной площадкой. Екатерина Береснева ответила агентству: «Пока не могу подтвердить информацию». В пресс-службе мэрии попросили дать паузу на подготовку комментария.
Ранее источники «URA.RU» сообщали, что кандидатуру Екатерины Бересневой на должность директора ЕМУП «Киноконцертный театр „Космос“» продвигала группа авторитетных бизнесменов, в планах у которых контроль и над другими муниципальными активами, например, «Спецавтобазой». Предприниматели планируют заменить существующую систему продажи билетов во все досуговые муниципальные учреждения города и создать единого городского оператора. По данным инсайдеров, речь идет о десятках миллионов рублей прибыли.