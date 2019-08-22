21 августа 2019

Группа бизнесменов поставила своего человека на прибыльный актив Екатеринбурга. Прогноз «URA.RU» сбылся!

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт Макаровского моста и благоустройство городских улиц. Екатеринбург, ккт космос, город екатеринбург
Со смены директора ККТ «Космос» начнется реформа городской системы продажи билетовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге сменился директор. Как и прогнозировало ранее «URA.RU», руководящий пост получила директор ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс» Екатерина Береснева. Ее фирма под брендом «Уралбилет» продает билеты на городские концерты.

О кадровых изменениях в «Космосе» журналистам «URA.RU» рассказал источник в одном из творческих коллективов, сотрудничающих с муниципальной концертной площадкой. Екатерина Береснева ответила агентству: «Пока не могу подтвердить информацию». В пресс-службе мэрии попросили дать паузу на подготовку комментария.

Ранее источники «URA.RU» сообщали, что кандидатуру Екатерины Бересневой на должность директора ЕМУП «Киноконцертный театр „Космос“» продвигала группа авторитетных бизнесменов, в планах у которых контроль и над другими муниципальными активами, например, «Спецавтобазой». Предприниматели планируют заменить существующую систему продажи билетов во все досуговые муниципальные учреждения города и создать единого городского оператора. По данным инсайдеров, речь идет о десятках миллионов рублей прибыли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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