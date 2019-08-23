Югорские казаки пожаловались на рейдерский захват со стороны Русской православной церкви

Казаки утверждают, что Ханты-Мансийская епархия РПЦ планирует снести их здание под свои нужды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске разгорается скандал между православной епархией и казаками станицы Ермаковской. Как сообщил агентству источник внутри казачьей организации, епархия якобы инициировала снос здания автошколы ДОСААФ, где одно из помещений занимает некоммерческая казачья организация.

«Фактически, это рейдерский захват с подачи РПЦ. В данный момент уже подогнали технику и пытаются начать снос. Проблема в том, что здание ДОСААФ граничит со зданиями епархии, которая после сноса планирует сделать тут свои постройки и расширить владения», — говорит инсайдер.

Дозвониться до Ханты-Мансийкой епархии и получить официальный комментарий на момент публикации материала не удалось. В автошколе сообщили, что не готовы комментировать ситуацию.

Как ранее сообщало агентство, казачество станицы Ермаковской отметилось резонансным скандалом. 16 декабря 2017 года в одном из помещений организации было совершенно жестокое убийство с последующим расчленением трупа. Останки тела убитого обнаружили в мусорном баке рядом с детским учебным заведением.