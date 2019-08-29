Россиянке выплатили 160 тысяч после перерасчета пенсии по партбилету КПСС

Пенсионерке сделали перерасчет только после требования прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Кемерова доплатили более 160 тысяч рублей после перерасчета пенсии. Ей помог партийный билет КПСС.

Пенсионный фонд России сделал перерасчет только после требования прокуратуры. «Пенсионерка предоставляла в Пенсионный Фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах», — приводит слова представителя областной прокуратуры «Газета Кемерова». Отмечается, что в билете был указан размер членских взносов, который устанавливался в процентном соотношении и зависел от размера зарплаты. Именно этот факт и смог подтвердить заработок пенсионерки.

Ранее доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал «URA.RU», что в результате из-за новой накопительной системы многие россияне могут столкнуться с тем, что им в ближайшие годы будет не хватать баллов для начисления пенсии.