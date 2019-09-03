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Губернатор Комарова улетела в Москву для важного разговора

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Губернатор проведет в столице страны два дняФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова улетела в Москву. Там у нее запланирована встреча с членами Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Губернатор хочет лично обсудить итоги работы эмиссаров СПЧ в Югре, рассказали «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор проведет в Москве ряд встреч, в том числе с членами делегации СПЧ, работавшей в округе 12—15 августа. Присутствовать будет и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. В повестку включены предложения и со стороны региона», — добавили в депсвязей.

В ХМАО Комарова вернется только 5 сентября, а уже 6-го числа губернатор работает в Нефтеюганском районе. В продолжении серии поездок по региону, начатой в июле, губернатор посетит Пойковский и поселок Салым, где проведет встречи с жителями и проверит ход реализации нацпроектов.

В конце недели у губернатора запланирована поездка в Анапу — для встречи с участниками культурно-образовательной смены «Таланты Арктики. Дети», организованной по инициативе Федерального агентства по делам национальностей. 8 сентября на черноморском курорте пройдет День Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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