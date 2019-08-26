Губернатор Комарова вышла из отпуска и сразу улетела в Москву

Первая после отпуска рабочая неделя губернатора ХМАО началась с командировки за территорию округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова первый рабочий день после двухнедельного отпуска проведет в Москве. У нее запланирована встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

«С федеральным министром губернатор обсудит вопросы социального блока», — не конкретизируя, добавил инсайдер.

Начиная со вторника, у Комаровой запланирован ряд совещаний и встреч: совет по местному самоуправлению и торжественные мероприятия, где она наградит призеров ежегодного окружного конкурса «Черное золото Югры». Также губернатор примет участие в церемонии установки новых плит на Ханты-Мансийском мемориале «Звезды Югры» и вручит государственные награды ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. В середине недели у Комаровой состоится анонсированная встреча с жителями столицы Югры, где предстоит обсудить реализацию национальных проектов. В четверг же губернатор отправится в турне по округу. В графике у Комаровой Радужный, Нижневартовск, Мегион, Сургут и Нефтеюганск. Помимо рабочих совещаний и встреч с жителями, в эти дни запланировано участие в торжественных мероприятиях в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.