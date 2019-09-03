Кабинеты терапевтов откроются в аптеках

Стоимость услуг врачей при аптеках пока не раскрывается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время в российских аптеках появятся кабинеты терапевтов и неврологов. Новый для российского рынка формат тестирует аптечная сеть «36,6», разместившая на сайте вакансий hh.ru несколько объявлений о наборе специалистов.

«На новый проект по открытию медицинских кабинетов при крупнейшей фармацевтической сети ГК „Аптечная сеть 36,6“ приглашается „Терапевт“», — говорится в одном из объявлений. Из описания вакансии следует, что специалист будет вести в аптеке прием, оказывать помощь пациентам и отвечать за документацию.

Аналогичное описание приложено к вакансии врача-невролога, которому обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Первые врачебные кабинеты будут открыты пока только в Москве. «Эти кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь», — приводит РБК слова гендиректора сети Владимира Нестеренко.

Он уточнил, что приемы в аптеках будут платными (цены на услуги пока не раскрываются), врачи будут выдавать рецепты только после осмотра пациента.