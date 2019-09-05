Глава Прикамья хочет изменить закон ради погорельцев

Губернатор предложил депутатам выделить деньги погорельцам в Краснокамске Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Погорельцам многоквартирного дома в Краснокамске на улице Маркса, 54, оставшимся без жилья из-за пожара, нужно выделить деньги на расселение. Такое предложение внес на рассмотрение депутатов краевого парламента губернатор Прикамья Максим Решетников.

В новом жилье нуждаются 193 человека. Необходимая для расселения погорельцев сумма — более 170 млн рублей. «Губернатор вынес на рассмотрение вопрос „О внесении изменений в закон Пермского края“ в части увеличения ассигнований на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда на текущий финансовый год», — сказано в сообщении краевого министерства строительства.

Собственники квартир сгоревшего дома жалуются, что чиновники намеренно затягивают процесс расселения. «Я обращалась к заместителю прокурора РФ [Сергею] Зайцеву, потому что мэр города Игорь Быкариз затягивает этот процесс. Было озвучено, что в 2023 году начнут что-то делать, но люди остались на улице, некоторые перебиваются в клоповниках», — сообщила «URA.RU» одна из пострадавших Анастасия Большова.

Дом был построен четыре года назад. Жильцы обращали внимание местных властей и прокуратуры на то, что его сдали с нарушениями. В результате пожара, произошедшего в мае, дом признали аварийным и подлежащим сносу. В прокуратуре Прикамья пояснили «URA.RU», что сейчас расследуется три уголовных дела, связанных со строительством домов в Краснокамске, в том числе и на улице Маркса, 54.