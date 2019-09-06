Пермский фонд капремонта утверждает, что не знал о наличии трещины в доме до начала ремонта фасада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермский фонд капитального ремонта скрывает, что знал об опасной трещине в стене многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 31а и, несмотря на это, начал ремонт фасада. Об этом «URA.RU» рассказал Илья Орлов, руководитель ООО «Верхнекампроект» — организации, которая по заказу фонда проводила обследование дома.

«Мы провели обследование дома и сразу выявили трещину шириной 10 мм. Данную информацию мы отразили в документах, которые предоставили в фонд», — заявил «URA.RU» Орлов. Он утверждает, что если сотрудники фонда читали их заключение, то не могли не знать о наличии трещины.

В то же время в пресс-службе фонда «URA.RU» сообщили, что впервые о трещине узнали от подрядной организации, которая начала проводить ремонт и сняла верхний слой штукатурки. «В проектной документации, разработанной ООО „Верхнекампроект“, сведения о сквозной трещине отсутствуют. Фондом будут выставлены претензии к проектировщику по факту некачественного выполнения работ», — рассказали агентству в фонде.

Там также отметили, что обнаруженная трещина в районе первого-второго этажа не создают угрозу обрушения всего дома, объявления чрезвычайной ситуации не требуется. Сейчас ремонт фасада продолжается, в ближайшее время будет принято решение о прекращении работ и составлении нового проекта, либо продолжении ремонта с созданием стяжки для ликвидации трещины.

Выдержка из отчета проектной организации по дому на Комсомольском проспекте, 31а Фото: ООО «Верхнекампроект»

Трещина на стене дома проступает даже через слой штукатурки Фото: ООО «Верхнекампроект»