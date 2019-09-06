Застройщик Храма Святой Екатерины задумался об уменьшении суммы ущерба за забор в сквере

Но ответа пока нет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Компания-застройщик Храма Святой Екатерины изучает обращение общественников о пересмотре суммы ущерба за забор, снесенный во время протестов в сквере у театра драмы.

С письмом к застройщику обратились екатеринбургские общественники разного толка: от либералов-оппозиционеров до активистов-верующих. Одной из первых бумагу подписала Оксана Иванова — неформальный лидер екатеринбургских православных. Автором обращения стал председатель Свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников (см. скан).

В письме общественники просят уменьшить сумму ущерба или вовсе отказаться от требований, апеллируя к словам Патриарха о том, что любовь выше закона, выше права — милость, а выше справедливости — прощение. «Вы оценили сломанный забор в 923 тысяч 205 рублей 20 копеек, — говорится в обращении. — 12 июля по делу прошли первые обыски, появились подозреваемые. Под страхом уголовного преследования десятки горожан».

«Письмо получено, руководству передано, но пока никакого ответа нет, — сообщила «URA.RU» Анастасия, помощник директора ООО «Храм Святой Екатерины» Михаила Ивлева.

После событий в сквере в Екатеринбурге было возбуждено несколько уголовных дел: обвиняемым по делу о порче забора (по статье 167 УК РФ) стал молодой екатеринбургский медик Евгений Старцев. Дело об оскорбление полицейского (статья 319 УК РФ) в отношении Евгения Мельниченко уже рассматривается в суде. В дело о массовых беспорядках (статья 213 УК РФ) несколько подозреваемых, его расследует отдел по борьбе с бандитизмом.

Подписанты обращения Фото: Владислав Постников

Оксана Иванова подписывает письмо в ООО «Храм Святой Екатерины» Фото: Владислав Постников