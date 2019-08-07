Новое уголовное дело по протестам в сквере Екатеринбурга расследует отдел по борьбе с бандитизмом

Силовики просят видеозаписи за 14—15 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Стало известно о новом уголовном деле после акций протеста против строительства Собора Святой Екатерины в сквере Екатеринбурге. Расследование ведет отдел по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами, следственной части Главного следственного управления (СЧ ГСУ) Главного управления МВД по Свердловской области. Фрагмент документа, касающегося данного дела, опубликовал Telegram-канал «Апология протеста».

В письме (вероятно, в адрес СМИ) полицейские просят передать им видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события в сквере с 23 часов 14 мая по три часа ночи 15 мая 2019 года. «В случае положительного ответа прошу незамедлительно сообщить инициатору запроса, а также обеспечить сохранность указанных записей с целью их изъятия», — говорится в документе.

Сообщается, что дело возбуждено по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганские действия) в отношении лица, которое пока не установлено. Ему вменяются хулиганские действия с применением предмета, используемого в качестве орудия преступления. Получить комментарий свердловской полиции по этой теме пока не удалось — в пресс-службе регионального главка порекомендовали сделать запрос через сайт.

Это уже четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга. Первое было возбуждено в отношении екатеринбуржца Евгения Мельниченко по статье 319 УК РФ за оскорбление полицейского, по второму делу обвиняемым проходит молодой екатеринбургский медик Евгений Старцев, которому вменяют порчу забора (статья 167 УК РФ).

Третье дело расследуется по части 3-й статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), в рамках следствия прошли обыски у трех человек, однако, по данным канала, оно остается пока бесфигурантным.