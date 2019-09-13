В России впервые за пять лет проиндексируют маткапитал

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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Будет проиндексирован остаток и новых сертификатов, и частично потраченныхФото: Анна Майорова © URA.RU

Материнский капитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на финансирование материнского капитала, в том числе, как я сказала, на возобновление индексации», — цитирует Голикову «Интерфакс». По словам вице-премьера, будет проиндексирован остаток и новых сертификатов, и частично потраченных.

В последний раз материнский капитал индексировался в 2015 году. Тогда при инфляции в 11,3% он был увеличен на 5,5%. Сегодня маткапитал составляет 453 тысячи рублей.

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