В России впервые за пять лет проиндексируют маткапитал

Будет проиндексирован остаток и новых сертификатов, и частично потраченных
Материнский капитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на финансирование материнского капитала, в том числе, как я сказала, на возобновление индексации», — цитирует Голикову «Интерфакс». По словам вице-премьера, будет проиндексирован остаток и новых сертификатов, и частично потраченных.
В последний раз материнский капитал индексировался в 2015 году. Тогда при инфляции в 11,3% он был увеличен на 5,5%. Сегодня маткапитал составляет 453 тысячи рублей.