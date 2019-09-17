Женщина сама просила полицейских не наказывать ее сына Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Наталья Кротова, погибшая, по версии следствия, от побоев сына, сама просила не привлекать его к ответственности. Как стало известно «URA.RU», женщина забрала заявление из полиции.

«Прошу не привлекать к административной ответственности моего сына. Первоначальное заявление было написано сгоряча, т. к. хотела его чем-то наказать», — написала Кротова в полицию. Скан заявления предоставили «URA.RU» в пресс-службе областного главка.

Ранее «URA.RU» писало, что Наталья Кротова погибла 1 сентября. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что писал об избиениях женщины заявление в правоохранительные органы, но полиция отказалась возбуждать дело, и в итоге произошло убийство.

«У некоторых депутатов, вероятно, руки чешутся по самопиару. Что стоило вышеназванному общественному деятелю, прославившемуся недавно на всю страну стрельбой из автомата Калашникова в общественном месте, сделать повторный запрос в территориальное ОВД, поинтересоваться проделанной полицией работой?» — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, мужчину четыре раза привлекали к административной ответственности. «Совет в этом случае для людей, которые могут оказаться или оказываются в подобной ситуации, только один: прощать извергов недопустимо. Пусть читатели сами сделают выводы. Что касается бабушки, искренние соболезнования родным и всем, кто ее знал, в связи с ее кончиной», — добавил Горелых.

Женщина сама попросила не наказывать ее сына

Фото: Валерий Горелых