Озвучен прогноз экспертов по ценам на бензин в России

Цены на бензин в РФ в ближайшее время вряд ли сильно вырастут, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты и аналитики топливного рынка не ожидают сильного роста цен на бензин в России в ближайшее время. По их мнению, если стоимость бензин и вырастет, то незначительно.

Для российских компаний возросла привлекательность поставок бензина и дизельного топлива на экспорт сразу же вслед за повышением мировых цен на нефть. Однако аналогичная ситуация в прошлом году привела к существенному подорожанию топлива в России, отмечают «Известия».

Тем не менее, эксперты полагают, что повторения ситуации 2018 года ждать все же не стоит. «Еще в прошлом году было решено, что цены будут расти в пределах инфляции, и нефтяные компании придерживаются этого уровня. Независимые АЗС также не станут поднимать ценники по сравнению с конкурентами, чтобы не потерять клиентов», — рассказал журналистам резидент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что повышение стоимости топлива может произойти, но будет очень сдержанным.

Ранее уральцы публично пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на высокие цены на бензин. На это глава государства отметил, что серьезное ограничение рост цен на топливо затормозит развитие нефтепереработки в России. А лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что российский бензин за рубежом (в частности, в Казахстане) стоит значительно дешевле, чем в стране изготовления.