17 сентября 2019

Полиция проверяет сообщение о массовой драке со стрельбой на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганский ряд. Екатеринбург, таганский ряд, вещевой рынок
Никого из участников конфликта застать на месте не удалосьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МВД проверяют информацию, появившуюся в СМИ, о том, что на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой.

«Сообщение о возможном происшествии со стрельбой и ранением человека поступало не только в СМИ, но и в отдел полиции №10, на чьей территории располагается указанный объект, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сыщики оперативно прибыли на предполагаемое место происшествия и проверяют достоверность сведений».

Статья по теме
Началась война за «кошелек Тунгусова»

По данным «URA.RU», на рынок явилась группа немедленного реагирования, однако никого из участников конфликта застать не удалось. По некоторой информации, человека, который в ходе инцидента был ранен в лицо, увезли его же знакомые, не вызывая при этом скорой помощи (вызов на «Таганский ряд» не поступал).

Владельцы торгового комплекса — депутат екатеринбургской гордумы Виктор Тестов и депутат свердловского заксобрания Анатолий Никифоров недоступны для комментариев: телефоны обоих выключены. Ранее «URA.RU» сообщало о возможном конфликте собственников «Таганского ряда».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...