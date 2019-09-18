Полиция проверяет сообщение о массовой драке со стрельбой на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге

Сотрудники МВД проверяют информацию, появившуюся в СМИ, о том, что на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой.
«Сообщение о возможном происшествии со стрельбой и ранением человека поступало не только в СМИ, но и в отдел полиции №10, на чьей территории располагается указанный объект, — сообщил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Сыщики оперативно прибыли на предполагаемое место происшествия и проверяют достоверность сведений».
По данным «URA.RU», на рынок явилась группа немедленного реагирования, однако никого из участников конфликта застать не удалось. По некоторой информации, человека, который в ходе инцидента был ранен в лицо, увезли его же знакомые, не вызывая при этом скорой помощи (вызов на «Таганский ряд» не поступал).
Владельцы торгового комплекса — депутат екатеринбургской гордумы Виктор Тестов и депутат свердловского заксобрания Анатолий Никифоров недоступны для комментариев: телефоны обоих выключены. Ранее «URA.RU» сообщало о возможном конфликте собственников «Таганского ряда».