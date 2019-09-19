Уральский вуз оказался в центре гей-скандала Фото: Sasha Kargaltsev/Flickr

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Главные новости к этому часу:

На акциях в Гонконге используют новые технологии протеста, которые ожидают увидеть и в России. Стратегию разрабатывают в Google Docs, тактику берут из онлайн-игр, а следят за ситуацией через Twitch. Читайте, как устроены протесты будущего, к которым не готова ни одна страна.

Студента УрГЭУ заподозрили в гомосексуализме и устроили ему прессинг в вузе. Руководство УрГЭУ вычислило парня, который сидит в сомнительной группе в ВКонтакте, вызвало его на ковер, потому что он якобы «порочит имя института». На следующий день вопрос дошел до пресс-секретаря президента России, потом тему подхватила Ксения Собчак, назвав ситуацию мракобесием. Возмущенные историей люди собирают подписи под петицией с требованием уволить ректора Якова Силина, а студенты публикуют мемы.

В Минздраве рассказали, что россиянам можно пить целых пять дней в неделю без особого вреда для здоровья. Геннадий Онищенко уже посоветовал гнать «драной метлой» экспертов, сделавших такое заявление. А некоторые увидели в скандальном заявлении желание поднять винодельческую отрасль в Крыму. Кстати, почитайте, как спикер пермского Заксобрания признается, что ему вино помогает «посмотреть на мир более радостными глазами».

Московский полицейский расстрелял своих коллег в метро. Его пытались задержать из-за взятки в две тысячи рублей. Экс-майор рассказал о возможной подоплеке ЧП, как силовиков прессуют их же коллеги и почему полицейского могли спровоцировать.

Педагоги в ХМАО жалуются, что после оптимизации им стало тяжелее работать. Персонал сократили вдвое, а работы осталось столько же. Кроме того, учителя лишились 12-16 тысяч рублей ежемесячной прибавки к зарплате.

В Екатеринбурге — новый виток войны похоронщиков. Городская группировка «Дондики» взялась за ножи с пистолетами и устроила жесткую борьбу с конкурентами — одного из «коллег» избили прямо в квартире умершей. Отметился даже автохам «Ты кому сигналил, дядя?» Игорь Новоселов. Эксперты увидели причину такого беспредела в сращивании похоронщиков с полицией, скорой помощью, и «мягких» решениях суда.