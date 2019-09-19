В совете Минздрава пить каждый день увидели желание помочь Крыму

Власти стремятся поднять винодельческую отрасль и Крым, считает эксперт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявление экспертов Минздрава о том, что россиянам можно выпивать пять дней в неделю, могло быть сделано для того, чтобы поднять винодельческую отрасль в Крыму. Таким мнением с журналистами поделился глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Это заявление экспертов Минздрава, наверное, носит политический характер. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что государство видит необходимость перевода населения на винодельческую продукцию, чтобы поднять Крым», — выразил мнение эксперт в разговоре с «Национальной службой новостей».

По словам Дробиза, Всемирная организация здравоохранения признает вино более полезным алкоголем, однако его потребление и вся винодельческая отрасль за последние 65 лет не выросли. Сейчас, как отмечает специалист, доминирующее положение в мире занимает пиво. «Россия — пивная страна уже 12 лет», — заключил эксперт, предположив, что этот факт также влияет на пропаганду потребления вина.

Ранее Минздрав рассчитал безопасную для здоровья дневную дозу алкоголя. По данным ведомства, женщины могут выпивать каждый день по 200 миллилитров вина, а мужчины — 0,9 литра пива без страха негативных последствий, передает телеканал 360. В разговоре с «URA.RU» первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал рекомендацию Минздрава.