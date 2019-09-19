Экономический университет оказался в центре ЛГБТ-скандала со студентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После скандала со студентом, которого администрация Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) заподозрила в связях с ЛГБТ-сообществом, неофициальная страница вуза во «ВКонтакте» сменила название. Теперь она называется «USUE MEMES ЛГБТ УрГЭУ».

На закрепленной записи сообщества предлагается поставить «лайк, если ЛГБТ». Также накануне появилось несколько картинок, посвященных скандалу. На одной из них ректор университета Яков Силин бьет кувалдой по символу ЛГБТ-сообщества, а на другой — надпись «УрГЭУ-СИНХ» на главном здании вуза выкрашена в цвета радуги.

В администрации вуза корреспонденту «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, какие сообщества в соцсетях контролируются руководством учебного заведения. Администратор паблика «USUE MEMES ЛГБТ УрГЭУ» на момент публикации не ответил на сообщение агентства.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что студенту УрГЭУ, которого заподозрили в связях с ЛГБТ-сообществом (он якобы состоял в профильных группах и оставлял там комментарии), предложили отчислиться. Позже в ректорате объяснили, что недовольны тем, что студент ведет активность в ЛГБТ-среде, позиционируя себя студентом УрГЭУ.