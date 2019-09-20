Анна Седокова сообщила, что платежи о задолженности до нее не доходили
У певицы Анны Седоковой обнаружились серьезные долги за коммунальные услуги. Звезда не платит за коммуналку уже несколько месяцев.
«Сегодня певица получила квитанцию на оплату коммунальных услуг и была крайне удивлена сумме выплат. Оказалось, что долг за несколько месяцев составил десятки тысяч рублей», — сообщает Starhit. Теперь звезда разом должна заплатить 70 тысяч рублей. Как уточняет певица, уведомления по этому вопросу просто до нее не доходили, а затем счета пришли одновременно.
Ранее певица жаловалась, что ей не хватает миллиона рублей в месяц. Тогда знаменитость уточнила, что такая сумма ей необходима, чтобы обеспечивать семью и платить за ремонт квартиры.