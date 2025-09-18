Набиуллина не увидела рецессии в России

В России нет никаких признаков экономической рецессии. Более того, рост продолжается, но в более умеренном темпе. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет», — заявила Набиуллина в рамках Московского финансового форума. По ее словам, рост продолжается, хоть и более уверенными темпами.
В июле Набиуллина называла необоснованными опасения относительно кризиса в банковском секторе. По ее словам, все они абсолютно необоснованны. Ее слова приводило RT.
