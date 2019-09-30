29 сентября 2019

Уральцу, подарившему тайцам деньги из «банка приколов», грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, арест, решетка, рука
Судьба туриста с Урала решится в суде ТайландаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Турист из Екатеринбурга задержан в Таиланде за подарок местным жителям. Презентом для тайцев стали доллары из «банка приколов», однако шутку уральца не оценили и обратились в суд. Об инциденте рассказала жена пострадавшего Екатерина в своем профиле в Instagram.

«В Таиланде очень суровые законы. Выдвинуты серьезные обвинения», — написала Екатерина. По ее словам, судьба супруга решится 1 октября в суде в Таиланде. Семья екатеринбуржца наняла адвоката, однако финансовых средств, по словам Екатерины, хватит только на одно судебное заседание.

На момент написания новости получить комментарий супруги арестованного екатеринбуржца «URA.RU» не удалось. В социальной сети Екатерина объявила сбор средств.

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СРОЧНО! Мы в Таиланде. Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьёзно. В Тае не поняли шутки. Завтра суд. В Тайланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьёзные обвинения. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. Утром он будет в суде. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждём завтрашний день и надеемся на лучшее. Всем спасибо за поддержку. @katuuunya @mr_chmelev @zaharovaoksana @ritavazhenina Вы меня знаете. Номер телефона привязан к карте Сбера. 89049804040

Публикация от Екатерина ВеденяпинаСтариченко (@myxa99)

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© Служба новостей «URA.RU»
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