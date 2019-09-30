Уральцу, подарившему тайцам деньги из «банка приколов», грозит тюрьма

Судьба туриста с Урала решится в суде Тайланда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Турист из Екатеринбурга задержан в Таиланде за подарок местным жителям. Презентом для тайцев стали доллары из «банка приколов», однако шутку уральца не оценили и обратились в суд. Об инциденте рассказала жена пострадавшего Екатерина в своем профиле в Instagram.

«В Таиланде очень суровые законы. Выдвинуты серьезные обвинения», — написала Екатерина. По ее словам, судьба супруга решится 1 октября в суде в Таиланде. Семья екатеринбуржца наняла адвоката, однако финансовых средств, по словам Екатерины, хватит только на одно судебное заседание.

На момент написания новости получить комментарий супруги арестованного екатеринбуржца «URA.RU» не удалось. В социальной сети Екатерина объявила сбор средств.