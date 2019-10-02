Силовики решают вопрос с мерой пресечения Игорю Азархину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замглавы Сосновского района Игорь Азархин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в июле по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным источника «URA.RU», чиновника считают причастным к мошенничеству с покупкой недвижимости.

По версии силовиков, Азархин организовал расселение жильцов аварийного общежития, затем за муниципальный счет сделал ремонт в здании, и собственником помещений стала аффилированная с чиновником фирма. За счет бюджета у этой фирмы по завышенной стоимости выкупили первый этаж здания под детсад, а отремонтированные квартиры коммерческая компания продала. Азархина также проверяют на причастность с махинациями с землей. Участки в Сосновском районе дорогие, поскольку муниципалитет опоясывает Челябинск в виде подковы.

Сотрудники управления ФСБ по региону и следственного управления СКР по области 1 октября утром провели обыск и выемку документов в администрации Сосновского района. На допрос увезли Азархина и начальника управления архитектуры и строительства Ольгу Антель. Последнюю после допроса отпустили домой. Азархин задержан, решается вопрос с предъявлением ему обвинения и избрание меры пресечения. Официально силовики не комментируют уголовное дело.