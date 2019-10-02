Главному врачу югорской поликлиники грозит увольнение после ревизии депздрава

Главный врач Нижневартовской поликлиники Сергей Самохвалов, которую на протяжении недели проверяли специалисты департамента здравоохранения Югры, может оставить свой пост с отрицательной характеристикой, предполагает источник «URA.RU».
«Ревизия длилась неделю с привлечением многих специалистов. Проверяли каждую бумажку, мотивацию каждого решения, рабочие графики досконально изучали. Итог не очень приятный для всех», — делится мнением инсайдер в поликлинике Нижневартовска.
Решение о проведении ревизии в медучреждении было принято департаментом здравоохранения ХМАО после многочисленных жалоб югорчан. Анонсируя проверку, директор депздрава Алексей Добровольский сообщил «URA.RU», что предстоит разобраться в причинах огромных очередей в приемном отделении и нехватки узких специалистов.
Официально в депздраве не комментируют возможную отставку Самохвалова, называя это решение поспешным. «Комплексная проверка прошла, есть нарушения. Теперь по факту выявленных нарушений пройдет служебная проверка главного врача, и только после этого будет известно, кого и как накажут», — добавили в депздраве.
Ранее «URA.RU» писало, что сейчас в в БУ «Нижневартовская городская поликлиника» не хватает пятнадцати врачей узких специальностей: неврологов, кардиологов и ревматологов, а также большой дефицит терапевтов — недобор составляет восемнадцать человек. О существовании проблемы известно давно, но в депздраве добавляют, что заставить молодых врачей оставаться в отрасли не могут, даже несмотря на то что заключали с ними договоры на целевое обучение.