Для екатеринбургских парков введут новые правила застройки после майских митингов

Парки будут защищены от застройки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге 19 скверов и парков получат статус особо охраняемых природных территорий, заявил журналистам глава города Александр Высокинский. Этот статус защитит зеленые зоны от застройки капитальными сооружениями.

Высокинский сообщил, что три из 19 парков уже почти наделены особым статусом: сквер Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. 22 октября гордума должна утвердить изменения, тогда в зонах отдыха появятся посты охраны, освещение и видеонаблюдение, если они отсутствуют.

Председатель гордумы Игорь Володин заметил, что новый статус в ноябре должен получить и сквер у Театра Драмы. Напомним, там весной прошли несанкционированные митинги из-за планов по строительству собора Святой Екатерины.

Высокинский также заявил журналистами, что выступает против переименования парков и улиц, названия которых якобы устарели: «Незнание истории родного города — не повод для переименования. Если мы будем переименовывать скверы каждые 15-20 лет, будет, например, сквер Тимати, и это добром не кончится».