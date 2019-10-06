05 октября 2019

Героем нового «Холостяка» станет человек не из шоу-бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые искать невесту в программе на ТНТ будет представитель немедийной профессииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В новом сезоне шоу «Холостяк» на канале ТНТ главным героем станет стоматолог Антон Криворотов. О новом участнике программы сообщил канал Super.ru в Telegram.

«Авторы решили не обращаться к представителям шоу-бизнеса, и впервые за много лет искать свою любовь среди множества девушек будет человек немедийной профессии, — доктор Антон Криворотов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Криворотов получал образование в РФ и США, а сейчас имеет медицинскую практику в Москве, работает со многими знаменитостями, а также постоянно проводит семинары и тренинги для врачей из других стран. Сам стоматолог рассказывает, что готов завести семью и детей, но для него «первична любовь».

До приглашения Криворотова создатели программы выбирали только звезд. Так, участниками программы становились украинский футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Алексей Воробьев и Егор Крид, а также актер Илья Глинников.

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