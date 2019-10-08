На Урале суд изменил приговор бизнесмену, мучившему детей

Бизнесмену заменили условный срок на колонию Фото: depositphotos.com

Прокуратура Свердловской области добилась изменения приговора для бывшего владельца интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина. Судья изменил ему условный приговор на реальный срок.

«Прокуратура дважды обжаловала решение суда в Нижнем Тагиле. В итоге в Свердловском областном суде апелляционная жалоба удовлетворена в полном объеме. Юдин приговорен к четырем годам колонии общего режима», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнесмен мучил ребенка в коллективном саду в Капасихе под Нижним Тагилом: надевал на ребенка собачий электрический ошейник, втыкал иголки в руки мальчика, стегал его прутом. Юдин утверждает, что делал это по просьбе матери ребенка, которая не справляется с его воспитанием. По решению суда Нижнего Тагила, Юдин был приговорен к четырем годам условно. До этого экс-владельца «Планеты» лишили родительских прав по заявлению его бывшей жены. Она сообщила, что он издевался над детьми и снимал это на видео.