Югорчанам предстоит выбрать новый геральдический символ региона Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

Эскиз нового герба ХМАО, который сегодня представили общественности окружные власти, инициировал бурную дискуссию. «URA.RU» попросило экспертов и общественников поделиться мнением относительно нового геральдического символа.

Так, журналист, историк и создатель краеведческого сайта «остяко-вогульск.рф» Андрей Рябов считает, что Югре не нужен новый герб, но отмечает высокий уровень специалистов, занимавшихся вопросом. «Варианты разрабатывали маститые художники, прекрасно осведомленные о нормах геральдики», — считает эксперт.

По мнению специалиста по гражданскому и муниципальному управлению Олега Долгицкого, дело не в том, как будет выглядеть герб, а то, примут ли его жители ХМАО. «Группа авторов, разработавшая эскизы, признала, что герб еще можно дополнить. Все будет зависеть от результатов общественного обсуждения. Очень важно, чтобы как можно больше югорчан подключилось к дискуссии», — заключил Долгицкий.

Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

«Мне больше всего нравится вариант с золотыми медведями и красной короной. „Шапка Мономаха“ отсылает ко временам Российской Империи, а золотой фон делает сам герб более смотрибельным. Черные медведи — слишком темная картинка», — считает общественный активист и блогер Сергей Глинских.

Преподаватель истории из Нижневартовска Ирина Коношева считает, что вариант с бурыми медведями подходит Югре больше. «Золотые медведи — это символ природных богатств, мы это понимаем, но ведь мы же хотим заявить, что не только ими богат наш край, но и людьми. А бурые медведи это ближе к тотемному животному ханты», — добавляет Коношева.

Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

Ранее «URA.RU» писало, что общественное обсуждение эскизов нового герба продлится до 15 октября.