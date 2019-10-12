Юрист: смертная казнь не спасет детей от педофилов

Введение смертной казни для педофилов и убийц детей не защитит несовершеннолетних в России, заявил «URA.RU» адвокат Александр Добровинский.
«Это [смертная казнь] никогда ни на что не влияло. Когда преступник идет на преступление, он не думает о наказании», — отметил юрист. По его мнению, «Россия правильно поступила», что отменила смертную казнь, ведь это дает шанс ошибочно обвиненным оказаться на свободе.
Он также прокомментировал возможность введения в России открытых списков педофилов, как это сделано, например, в Польше. «От того, что в Польше ввели открытые списки педофилов, там педофилов стало не меньше. Когда происходит преступление, ребенок не смотрит список», — констатировал Добровинский, но выразил мнение, что в вопросе предупреждения таких преступлений «любые средства хороши».
В Польше список из 768 осужденных педофилов и насильников детей младше 15 лет опубликовали для открытого доступа в начале 2018 года. Общественность выразила солидарность с этим решением. В национальном минюсте объясняли, что перечень позволяет, вбив в поиск место жительства, определить, в безопасном ли для ребенка месте живет семья, сообщало Deutsche Welle.
Поводом для общественной дискуссии о смертной казни стало убийство девочки в Саратове. 9 октября школьница пошла на уроки и не вернулась. Тело девочки нашли в гараже возле ее дома в ночь на 11 октября. В преступлении сознался 35-летний ранее судимый за изнасилование.
Ряд депутатов Госдумы высказались за возвращение смертной казни, а в группе парламента в соцсетях был опубликован опрос среди населений, передает агентство Natio News.