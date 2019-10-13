Екатеринбуржцы застряли в Японии без еды и воды

Аэропорт не работает из-за непогоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туристы из Екатеринбурга находятся в аэропорту в Токио уже два дня. Отдыхающие не могут вернуться домой, так как 12 октября из-за тайфуна авиакомпания Japan Airlines отменила вылет в Россию.

«Мы находимся в безвыходном положении! Никакой информации JAL не даёт. При этом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не предоставляет отель, не кормит, не обеспечивает водой», — рассказал один из туристов сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, туристы сообщали о своем положении российскому посольству, но им посоветовали обратиться в авиакомпанию.

Корреспондент URA.RU направил запрос на официальную почту Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Оперативно получить комментарий в пресс-службе Ростуризма не удалось.

Ранее ТАСС со ссылкой на российское посольство в Токио сообщило, что информации о россиянах пострадавших в результате тайфуна в Японии, не поступало. По последним данным агентства, из-за стихийного бедствия восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести.