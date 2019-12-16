Генпрокуратура проверит уральский город, где убирают снег летом

По документам, снег в Алапаевске убирают в августе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На территории муниципального образования Алапаевский (Свердловская область), согласно документам, провели уборку снега в августе. В «Акте о приемке выполненных работ» сказано, что в период с первого по второе августа были выполнены работы по уборке снега с дороги бульдозерами, «с перемещениями снега на расстояние до 20 метров». Об этом сообщил в «URA.RU» ветеран МВД Сергей Самков. По его словам, этот странный факт был выявлен благодаря сотрудникам контрольного управления.

«Действительно, такой факт был выявлен», — подтвердила «URA.RU» Елена Панова, председатель контрольного управления МО Алапаевское. Глава МО Алапаевского Константин Деев объяснил появление документа нехваткой денег. «В январе в праздничные дня произошла авария на водопроводе. Это муниципальная собственность, а лимитов на такие работы нет. В июле появились лимиты, а в августе рассчитались», — объяснил «URA.RU» Константин Деев.

Тем не менее, информация о летнем снеге была передана заявлением в управление Генпрокуратуры в УрФО для проверки. По данным Самкова, «летней» уборкой снега бульдозерами занималась фирма ООО «Паритет», директором которой является экс-депутат МО «Алапаевский» Римма Халемина. Ранее «URA.RU» сообщало, что Халемина по требованию прокуратуры была лишена депутатского мандата за сокрытие информации о своих доходах.