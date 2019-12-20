Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, сидит в vip-камере

Васильев хочет пройти МРТ Фото: Сергей Иванов

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, устроивший в Екатеринбурге ДТП с двумя погибшими, сидит в двухместной камере. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности сообщил член ОНК пятого созыва, который побывал в СИЗО. Во всех камерах, которые ему удалось осмотреть, подследственные сидят до 10 человек, и лишь Васильев устроен в камере № 133 с одним соседом.

«В камере содержится два человека, от подследственного Васильева поступила информация о том, что ему необходимо пройти МРТ. Необходимость подследственный обосновал тем, что до заключения под стражу попал в аварию и во время обследования в городской больнице ему порекомендовали магнитно-резонансную томографию колена. От второго подследственного жалоб и просьб не поступило», — сообщил источник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Васильев, будучи пьяным, угнал машину и на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев. В отношении полковника военный следственный отдел СКР по Центральному военному округу проводит доследственную проверку.

Находившийся в машине с Васильевым его товарищ Глеб Березкин получил серьезную травмы спины и признан пострадавшим по делу. В СКР со всех участников дела взяли подписки о неразглашении, и таким образом засекретили дело. Васильеву грозит до 15 лет колонии.