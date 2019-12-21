Евгений Данников, чья подпись якобы стоит под «распоряжением», говорит о фальсификации Фото: Константин Щербина © URA.RU

Для выявления торговых точек, в которых несовершеннолетние жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) покупают продукцию, содержащую никотин, руководство регионального отделения (ХМРО) ЛДПР якобы организует рейды. При этом, как следует из опубликованного в интернете документа, подлинность которого в реготделении отрицают, к «контрольным закупкам» якобы будут привлекать несовершеннолетних.

«Организовать и провести в муниципалитетах ХМАО-Югры рейды по выявлению фактов продажи снюсов и жевательного табака несовершеннолетним гражданам посредством контрольных закупок с привлечением лиц, не достигших совершеннолетнего возраста», — следует из опубликованной фотографии документа за подписью и. о. координатора ХМРО ЛДПР Евгения Данникова. При этом сам Даннников категорически отрицает подлинность документа.

Данников пояснил корреспонденту «URA.RU», что никаких указаний об организации рейдов он не издавал. «Распоряжение это — полный бред, скорее всего, это фотошоп», — высказал собеседник свое мнение о «документе». затруднившись предположить, кто мог быть автором «документа».

Депутат думы Югры от ЛДПР Виктор Сысун, который ранее организовал «контрольную закупку» снюса пояснил, что не считает свои действия нарушением. «Как депутат и гражданин я поступил абсолютно правильно, — рассказал Сысун. — Я выявил факт продажи несовершеннолетнему и передал всю информацию в правоохранительные органы, в компетенции которых решать, что делать с этими сведениями дальше».

Ранее в ХМАО началось обсуждение возможности запрета продажи жевательного табака (снюса) несовершеннолетним она региональном уровне. В некоторых российских регионах запреты на продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции уже вступили в силу.