«Ведомости»: российскую экономику накроет волна банкротств

Российская экономика рискует столкнуться с ростом корпоративных банкротств. Такими прогнозами делятся эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
«Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне — превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT)», — переедают «Ведомости» оценку экономистов. В особенно тяжелое положение попали компании инвестиционно-технологического ядра экономики. Эксперты считают, что транспортное машиностроение вошло в список антилидеров.
В конце 2023 года аналитики ЦМАКПа отмечали, что увеличение кредитных ставок в 2024 году в среднем в 1,6 раза привело к увеличению доли компаний, которым грозит банкротство. Так, с 5,8% этот показатель вырос до 12,5% от общей выручки реального сектора экономики.
Рост корпоративных банкротств в российской промышленности связан с увеличением кредитных ставок, которые, по данным Центрального банка России, остаются на высоком уровне 21%. Это увеличивает финансовую нагрузку на предприятия, особенно в условиях роста невыплаченных процентов по кредитам, достигших к концу 2024 года рекордных 607,8 миллиардов рублей.
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