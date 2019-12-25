В югорском городе при 30-градусном морозе лопнули трубы теплоснабжения

Порывы были зафиксированы в 11 и 15 микрорайонах Нефтеюганска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске 25 декабря в 30-градусные морозы произошло несколько порывов на теплотрассах. Об этом «URA.RU» сообщил один из жителей города.

«В нескольких микрорайонах города лопнули трубы. Пришли первые морозы, и коммунальная система не выдержала. Видимо, готовились к зиме слабо», — считает житель Нефтеюганска. В социальных сетях также расходится видео с коммунальным ЧП в школе №5, где затопило вестибюль учебного заведения.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что порывы были, но они не связаны с наступлением морозов. «Трубы лопнули на глубине, ниже точки промерзания грунта. Возможно, это связано с перепадом давления, и произошел гидроудар. Но дома от отопления не были отключены. И к пяти часам вечера все последствия аварии должны быть устранены», — заявил мэр.

Дегтярев также опроверг обвинения в плохой готовности коммунальных служб к зиме. «Нефтеюганск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Что касается системы теплоснабжения, мы одни из лидеров в Югре по количеству современных пластиковых труб. Будем сами разбираться, в чем причины произошедших порывов», — прокомментировал ситуацию глава Нефтеюганска.