25 декабря 2019
24 декабря 2019

Образцовое тюменское предприятие задолжало кредиторам десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , корова
Племзавод «Тополя» должен был стать одним из лучших в Тюменской областиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский образцовый племзавод «Тополя» должен кредиторам более 60 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» рассказал конкурсный управляющий Михаил Абышев.

«На предприятии процедура инвентаризации будет проходить в несколько этапов, потому что имущества у племзавода очень много. Торги по его продаже состоятся ориентировочно в мае следующего года. Денег от продажи описанного имущества должно хватить для того, чтобы закрыть долги предприятия», — сообщил Абышев «URA.RU».

В опубликованных актах инвентаризации указано, что предприятию-банкроту принадлежит имущество самого разного калибра: от неисправных автомобилей и кирпичного завода до квартир и земельных участков.

По данным сервиса СБИС, племзавод «Тополя» был зарегистрирован в 2000 году. С 2010 по 2017 год экс-директор предприятия Олег Ренев вопреки интересам завода продавал крупный рогатый скот по заниженным ценам. 7 ноября образцовый племзавод был признан банкротом.

Незадолго до этого Ренев уже попадал в поле зрение правоохранителей за невыплату налогов и зарплаты работникам агрофирмы. Он стал фигурантом двух уголовных дел.

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© Служба новостей «URA.RU»
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