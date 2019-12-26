Образцовое тюменское предприятие задолжало кредиторам десятки миллионов рублей

Тюменский образцовый племзавод «Тополя» должен кредиторам более 60 миллионов рублей. Об этом «URA.RU» рассказал конкурсный управляющий Михаил Абышев.
«На предприятии процедура инвентаризации будет проходить в несколько этапов, потому что имущества у племзавода очень много. Торги по его продаже состоятся ориентировочно в мае следующего года. Денег от продажи описанного имущества должно хватить для того, чтобы закрыть долги предприятия», — сообщил Абышев «URA.RU».
В опубликованных актах инвентаризации указано, что предприятию-банкроту принадлежит имущество самого разного калибра: от неисправных автомобилей и кирпичного завода до квартир и земельных участков.
По данным сервиса СБИС, племзавод «Тополя» был зарегистрирован в 2000 году. С 2010 по 2017 год экс-директор предприятия Олег Ренев вопреки интересам завода продавал крупный рогатый скот по заниженным ценам. 7 ноября образцовый племзавод был признан банкротом.
Незадолго до этого Ренев уже попадал в поле зрение правоохранителей за невыплату налогов и зарплаты работникам агрофирмы. Он стал фигурантом двух уголовных дел.