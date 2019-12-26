Крупнейший город ХМАО потратил в 2,5 раза больше денег, чем заработал

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что в 2019 году объем вложений в городскую экономику от бизнеса составил 40 миллиардов рублей (расходы городского бюджета составили 28 млрд рублей — прим. ред). Он отметил это во время выступления с инвестиционным посланием на 2020 год, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
В качестве главного инвестпроекта на долгосрочную перспективу Шувалов выделил строительство научно-технологического центра, куда будет вложено порядка 50 миллиардов рублей. «Уверен, что данный проект даст новый толчок экономического развития не только для города, но и для региона», — заявил мэр.
Глава Сургута отметил, что городу удалось найти общий язык с инвесторами, которые строят школы в рамках концессии. На сегодня подписаны уже три таких соглашения, еще по двум учебным заведениям идут конкурсные процедуры. По аналогичной схеме в 2020 году планируется начать строительство и шести быстровозводимых спорткомплексов. «Интенсивный рост и развитие города требуют надежного обеспечения инженерной инфраструктурой. Поэтому одним из перспективных направлений привлечения частных инвестиций считаю коммунальную сферу. В этом году мы уже начали проработку возможных условий реализации концессионных соглашений. В следующем году работа должна быть продолжена», — считает мэр.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что власти Сургута вынуждены уделять большое внимание развитию инженерных коммуникаций. Город растет темпами, которые превышают прогнозные показатели. На конец года население крупнейшего муниципалитета ХМАО с учетом мигрантов составляет порядка 450 тысяч человек.