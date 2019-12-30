Росстат предсказал резкое снижение числа россиян

В течение 16 лет численность населения России может значительно увеличиться или, напротив, серьезно сократиться. В Росстате спрогнозировали три ситуации развития демографических процессов в стране.
«По самому хорошему прогнозу численность населения вырастет до 150 млн человек к 2036 году», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат. По расчетам демографов, это произойдет в том случае, если естественная убыль сократится с 249 тысяч до 21 тысячи человек в год. При этом ежегодно в Россию должны будут въезжать до 386 тысяч человек.
Согласно среднему варианту сценария, за 16 лет население России уменьшится до 143 млн. На это могут повлиять демографические провалы 1990-х годов. При худшем сценарии число россиян сократится до 134 млн человек — это станет возможно, если будет снижаться рождаемость, а темпы увеличения продолжительности жизни замедлятся.
В предыдущих прогнозах Росстата рост рождаемости среди россиян ожидался лишь в 2010 году, однако в обновленном варианте он должен начаться с 2026—2027 года при разных сценариях. По расчетам ООН, сокращение российского населения начнется не позднее 2021 года. Единственным способом улучшить ситуацию ООН называет увеличение продолжительности жизни населения.
Сейчас в России проживают около 147 млн человек. Ранее агентство Nation News передавало, что продолжительность жизни в России к 2035 году может достигнуть 76 лет у мужчин и 83 лет у женщин. Однако для этого, по мнению экспертов, необходимо изменение образа жизни россиян.