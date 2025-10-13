Украинским военным доставляют еду и провизию на мусоровозах и другой гражданской технике. Об этом сообщил командир отделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Скат».
«(ВСУ — ред.) перешли на снабжение своих позиций гражданскими машинами. Было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки. И перегружали на военные машины. Водовоз набирал воду вблизи позиций противника для развоза дальше», — сказал «Скат». По его словам, такой транспорт был замечен на позиции в районе Орехова (Запорожская область). По словам командира, украинской стороне приходится возить продовольствие на мусоровозах из-за отсутствия другой. Он подчеркнул, что за последнее время ВС РФ уничтожила порядка трех бронированных боевых машин на дороге между Ореховом и Работино.
Журналисты испанского издания El Mundo, посетившие Дружковку, Краматорск и Славянск, отмечают, что Донбасс фактически оказался под полным контролем России. По их оценкам, подразделения ВСУ испытывают серьезные трудности с обеспечением и не успевают реагировать на изменяющуюся тактику российских военных.
