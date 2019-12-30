Начался суд над беглым чиновником из дела МУГИСО

Адвокат Игоря Разунина пришел в суд с чемоданом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина, обвиняемого в получении взятки, доставили в Кировский райсуд Екатеринбурга. Как писало «URA.RU», 9 ноября Разунина экстрадировали в Россию из Белоруссии.

Адвокат экс-чиновника Константин Виленский появился в здании с чемоданом, передает корреспондент агентства. Ожидается, что 30 декабря решится вопрос о мере пресечения для Разунина. Остальное будет рассматриваться в суде после 20 января.

Перед началом заседания Разунин попросил судью запретить фотосъемку в зале.

Разунин — один из фигурантов дела о коррупции в МУГИСО, по которому помимо него проходят еще несколько бывших свердловских чиновников. Разунина задержали в декабре 2016 года при получении взятки. В декабре 2018-го экс-чиновник не пришел на очередное заседание суда, после чего он был объявлен в розыск.

В августе Разунина задержали на белорусско-украинской границе, последние месяцы он провел в СИЗО Гомеля (Белоруссия) и Смоленска (с 9 ноября).