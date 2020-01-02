Соловьев обратился к оппозиционерам после новогодней речи Зеленского

Соловьев отметил, что украинские оппозиционеры игнорируют шествие в Киеве в честь Бандеры
Украинские оппозиционеры, у которых новогодняя речь президента страны Владимира Зеленского вызвала восторг, игнорируют киевское шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера националистов Степана Бандеры. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев.
«Почитал „оппов“, восторгающихся речью Зеленского, а почему они молчат о сегодняшнем шествии бандеровцев? Не спустили темник?», — написал Соловьев в своем канале в Telegram.
Шествие националистов с факелам в честь годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В марше поучаствовало около тысячи человек, сообщает