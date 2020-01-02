01 января 2020

Соловьев обратился к оппозиционерам после новогодней речи Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев отметил, что украинские оппозиционеры игнорируют шествие в Киеве в честь БандерыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Украинские оппозиционеры, у которых новогодняя речь президента страны Владимира Зеленского вызвала восторг, игнорируют киевское шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера националистов Степана Бандеры. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев.

«Почитал „оппов“, восторгающихся речью Зеленского, а почему они молчат о сегодняшнем шествии бандеровцев? Не спустили темник?», — написал Соловьев в своем канале в Telegram.

Шествие националистов с факелам в честь годовщины со дня рождения Бандеры прошло в Киеве 1 января. В марше поучаствовало около тысячи человек, сообщает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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