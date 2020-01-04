03 января 2020

В Перми экстренно сел самолет, летевший из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
В Перми экстренно сел самолетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший рейсом Тюмень — Санкт-Петербург экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает телеканал 360.

«Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит телеканал сообщение аэропорта.

На борту находились 176 пассажиров — никто из них не пострадал, поясняет агентство Nation News. Самолет сел примерно в 07:00 по московскому времени. Авиакомпания предоставит запасной самолет, уточняет RT.

На момент публикации получить комментарий авиакомпании не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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