В Перми экстренно сел самолет, летевший из Тюмени

В Перми экстренно сел самолет
Самолет Airbus-320 авиакомпании Red Wings, летевший рейсом Тюмень — Санкт-Петербург экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает телеканал 360.
«Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит телеканал сообщение аэропорта.
На борту находились 176 пассажиров — никто из них не пострадал, поясняет агентство Nation News. Самолет сел примерно в 07:00 по московскому времени. Авиакомпания предоставит запасной самолет, уточняет RT.
На момент публикации получить комментарий авиакомпании не удалось — на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.