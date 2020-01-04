Росгвардия опубликовала уникальные фото военных столетней давности

Росгвардия опубликована уникальные фотографии военнослужащих столетней давности. Эти изображения были обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.
На снимках изображены служебные будни военнослужащих в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка. «Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
Уточняется, что на уникальных снимках запечатлены солдаты и офицеры, которые спустя несколько лет встали на защиту страны в годы Великой Отечественной войны. Теперь эти изображения в ведомстве используют для подготовки литературно-публицистических материалов, посвященных участию войск правопорядка в защите страны.