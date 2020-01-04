В Нижнем Тагиле не оценили концепцию ледового городка-2020 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижнем Тагиле между горожанами разгорелся спор из-за дизайна ледового городка. По утверждениям местных жителей, скульптуры, установленные в центре города, напоминают кладбищенские памятники.

Дискуссия развернулась в паблике «Инцидент Нижний Тагил». «Не знаю, как нынешний городок может не вызвать ассоциаций с кладбищем. Глыбы льда со знаками зодиака — настоящие памятники», — пишет пользователь Екатерина Старостина. С ней соглашается Сергей Старков: «Кладбище. Самый неудачный городок за 40 лет». «Неужели оскудел Тагил на творцов? Или опять распилили по карманам деньги муниципалитета? И кто подписывал этот кладбищенский проект?» — возмущается Анна Калинина. Также в обсуждении один из пользователей опубликовал анимационное изображение, где над ледовым городком зависают летучие мыши.

Впрочем, часть горожан считает, что претензии тагильчан к авторам проекта и мэрии избыточны. Так, пользователь Николай Котовский призвал земляков не придираться к деталям: «Что с людьми не так, если у них сразу возникает ассоциация с кладбищем? Не на те вещи свое внимание тратите». С ним согласились и другие обитатели паблика. «О чем вообще мысли в головах? Только ворчать… Идите и сами сделайте лучше, умельцы», — заметила Юлия Железнова.



Получить комментарии представителей администрации Нижнего Тагила к моменту публикации новости не удалось. Мэр города Владислав Пинаев не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил»/«ВКонтакте»