Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение в отношении главы района Виталия Гайсина, задержанного сотрудниками ФСБ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Гайсин обвиняется в незаконном получении бюджетных субсидий, которые он потратил на строительство своего коттеджа.
«В 2017 год Гайсин, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуаза к принятию соответствующего постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий — Жена обвиняемого обратилась в министерство сельского хозяйства региона с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома. Полученные 1,1 млн рублей были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого».
Таким образом, в прокуратуре подтвердили, что незаконно полученные субсидии Гайсин потратил на свой коттедж, хотя у него имелась квартира. Главу района задержали 25 октября, он находится под домашним арестом.
Показания на Гайсина дал экс-глава Фершампенуаза Егор Шукшин, который сам был осужден за растрату казенных средств. Материалы в отношении Гайсина направлены в суд.