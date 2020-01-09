08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020
05 января 2020

Челябинский чиновник с помощью жены присвоил бюджетные деньги и построил коттедж. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджи главы Нагайбакского района Виталия Гайсина и Ивана Фархутдинова. Челябинск, Коттедж Гайсин, Коттедж Фархутдинов
Один из этих коттеджей построил Виталий ГайсинФото: Читатель «URA.RU» © URA.RU

Прокуратура Нагайбакского района утвердила обвинительное заключение в отношении главы района Виталия Гайсина, задержанного сотрудниками ФСБ. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Гайсин обвиняется в незаконном получении бюджетных субсидий, которые он потратил на строительство своего коттеджа.

«В 2017 год Гайсин, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуаза к принятию соответствующего постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий — Жена обвиняемого обратилась в министерство сельского хозяйства региона с заявлением о предоставлении социальной выплаты для строительства дома. Полученные 1,1 млн рублей были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого».

Таким образом, в прокуратуре подтвердили, что незаконно полученные субсидии Гайсин потратил на свой коттедж, хотя у него имелась квартира. Главу района задержали 25 октября, он находится под домашним арестом.

Показания на Гайсина дал экс-глава Фершампенуаза Егор Шукшин, который сам был осужден за растрату казенных средств. Материалы в отношении Гайсина направлены в суд.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...